Дaвид Сильва ведет переговоры о продлении контракта с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва подтвердил, что он ведет переговоры о продлении соглашения. Ранее главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола выразил надежду на то, что контракт будет продлен.

- Мы продолжаем переговоры о новом контракте, надеюсь вскоре его подписать, – цитирует пресс-служба "Манчестер Сити" Сильву.

Давид Сильва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. Испанец перешел в английский клуб из "Валенсии". В текущем сезоне футболист провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 8 голевых передач.