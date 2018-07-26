Давид Сильва: "В этом году "Манчестер Сити" вновь станет чемпионом АПЛ"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва заявил, что "горожане" вновь станут победителями АПЛ в предстоящем сезоне.

- В этом году будет сложно бороться за чемпионство, ведь "МЮ", "Арсенал" и "Челси" потратят много денег, чтобы приобрести хороших игроков, - сказал Сильва в эфире Sky Sports. - Тяжело выиграть чемпионат два года подряд, но я уверен, в этом году "Сити" снова сделает это.

В минувшем сезоне Сильва провел в составе "Манчестер Сити" 40 матчей, забл 10 голов и отдал 13 результативных передач.