Давид Сильва проводит 250-й матч за "Сити" в чемпионате Англии

Матч 2-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" стал 250-м в составе "Манчестер Сити" в премьер-лиге для полузащитника Давида Сильвы. При этом испанец, выступающий за "горожан" с 2010 года, не входит в десятку лучших по этому показателю в истории клуба - 10-е место занимает Вилли Донахи, на счету которого 347 игр в составе команды из Манчестера.

32-летний хавбек в 249 матчах за "Сити" забил 48 мячей. За это время он помог команде завоевать 9 титулов, в том числе три чемпионских.