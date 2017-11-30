Давид Сильва продлил контракт с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва продлил контракт с клубом. Как информирует пресс-служба англичан, испанец договорился с "горожанами" о новом соглашении, которое будет действовать до лета 2020 года.

- Я счастлив связать свое будущее с "Манчестер Сити", - цитирует сайт "Манчестер Сити" Сильву. - Я горжусь тем, чего достиг за семь с половиной сезонов здесь. Под руководством Гвардьолы у нас есть отличные шансы выиграть трофеи в этом сезоне. Очень приятно быть частью команды, играющей в таком стиле. С нетерпением жду возможности выиграть титулы.

31-летний Сильва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и сделал 8 результативных передач.