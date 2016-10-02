Давид Сильва: "Гвардьола дает мне свободу в атаке"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что ему нравится работать под руководством Хосепа Гвардьолы. Испанец подчеркнул, что его роль на поле несколько изменилась.

– Я иногда играю чуть глубже, чтобы выстраивать атаку, – цитирует Goal Сильву. – Но Гвардьола дает мне свободу в атаке. Так что я подхожу ближе к нападающим, забиваю мяч, создаю моменты. Это мне нравится. Я счастлив иметь такую свободу. Мы проводим большую работу, потому что тренер хочет полного контроля над игрой. Горжусь тем, что уже ко мне приходят молодые ребята за советом, как когда-то я приходил к опытным товарищам по команде. Стараюсь помогать молодежи. Это большая ответственность.