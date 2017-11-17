Давид Луиз вернулся в заявку "Челси" на игру с "Вест Бромвичем"

Защитник "Челси" Давид Луиз попал в заявку команды на матч 12-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича", информирует пресс-служба "синих". Бразилец пропустил игру 11-го тура с "Манчестер Юнайтед"​ (1:0).

Как предположил сам игрок, главный тренер Антонио Конте не ставит его в состав из-за дружбы с Диегу Костой. Сообщалось, что Давид Луиз несколько раз пытался помирить футболиста с тренером и даже приглашал их на разговор.

Ранее Конте отметил, что не знает, есть ли у Луиза будущее в "Челси". В текущем сезоне защитник провел восемь матчей в чемпионате Англии и забил один гол.