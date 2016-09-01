Давид Луиз: "Вернулся в "Челси", потому что у меня есть амбиции"

Защитник "Челси" Давид Луиз, подписавший контракт с лондонцами в последний день летнего трансферного окна, рад вернуться в клуб. Бразилец, играл за "синих" с 2011 по 2014 год, после чего перешел в "ПСЖ".

- Я очень счастлив вернуться сюда, - приводит пресс-служба "синих" слова Луиза. - Получить возможность во второй раз выступать за клуб - просто фантастика. Я люблю "Челси", поэтому я здесь. Давайте продолжим славную историю большой радости и больших успехов.

Это просто изумительная возможность - снова показать болельщикам, насколько я люблю этот клуб, насколько мне нравится за него выступать. Не могу дождаться, когда снова выйду в футболке "Челси" на "Стэмфорд Бридж".

Нам нужно снова побеждать. Я голоден до побед. Конечно, я хочу выиграть АПЛ, и, разумеется, я снова хочу выиграть все трофеи. Я здесь, потому что у меня есть амбиции, чтобы выступать за топ-клуб, а когда ты выступаешь за топ-клуб, ты должен стремиться побеждать в каждом матче.