Давид Луиз: "Вернулся в "Челси", чтобы выиграть премьер-лигу"

Защитник "Челси" Давид Луиз рассказал, что вернулся в лондонский клуб для победы в чемпионате Англии. Бразилец выступал за "синих", но в 2014 году перешел в "ПСЖ". Минувшим летом 29-летний игрок вернулся в "Челси" за 32 миллиона евро.

– Я очень скучал по "Челси", потому что был счастлив здесь, – сказал для клубной пресс-службы Луиз. – Я так же был счастлив и в Париже, выигрывал трофеи, находился в комфортных условиях. Но, зная себя, я понимал, что мне нужен новый вызов, новые задачи. Решил вернуться в "Челси", потому что хорошо знаком с премьер-лигой, но так ее и не выиграл. Это одна из основных задач моей карьеры.