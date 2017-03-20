08:29 | ФУТБОЛ — Англия

Давид Луиз: "У "Челси" впереди еще долгий путь к чемпионству"

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Защитник "Челси" Давид Луиз признался, что команда празднует каждую победу. Также он отметил, что пока рано думать о чемпионстве, так как впереди еще 10 матчей.

– Конечно, мы праздновали победу над "Стоуком", мы празднуем каждую победу, – цитирует пресс-служба клуба Луиза. – Праздновать приятно. У нас очень эмоциональный тренер, он праздновал так с тех пор, как приехал в Англию. Это доказывает, что мы любим футбол! Впереди еще долгий путь к титулу. Никто не упростит нам жизнь, в Англии всегда сложно играть. Это физически сильная и рослая команда.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170319-1604.html

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Материалы REN-TV

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