Давид Луиз: "У "Челси" впереди еще долгий путь к чемпионству"

Защитник "Челси" Давид Луиз признался, что команда празднует каждую победу. Также он отметил, что пока рано думать о чемпионстве, так как впереди еще 10 матчей.

– Конечно, мы праздновали победу над "Стоуком", мы празднуем каждую победу, – цитирует пресс-служба клуба Луиза. – Праздновать приятно. У нас очень эмоциональный тренер, он праздновал так с тех пор, как приехал в Англию. Это доказывает, что мы любим футбол! Впереди еще долгий путь к титулу. Никто не упростит нам жизнь, в Англии всегда сложно играть. Это физически сильная и рослая команда.