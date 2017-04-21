Давид Луиз: "Тоттенхэм" - монстры, мне нравится их команда"

Защитник "Челси" Давид Луиз в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с "Тоттенхэмом" высоко оценил игру соперника. По его словам, "шпоры" обладают отличной физической подготовкой.

- Мне кажется, что "Тоттенхэм" - отличная команда, которой руководит замечательный тренер, - приводит Evening Standard слова Луиза. - Если говорить о физическом состоянии, то сейчас они лучшие в чемпионате Англии.

Все 11 игроков - монстры. Мне нравится эта команда. Это будет непростой матч для "Челси", но в полуфинале всегда непросто. В "Челси" тоже есть несколько монстров, но другого вида.

Напомним, что матч "Челси" - "Тоттенхэм" состоится 22 апреля, начало игры - в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи.