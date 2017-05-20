Давид Луиз потратил 1 миллион фунтов стерлингов на подарки по случаю чемпионства

Защитник "Челси" Давид Луиз потратил 1 миллион фунтов стерлингов на подарки своим одноклубникам, главному тренеру Антонио Конте и владельцу клуба Роману Абрамовичу по поводу победы в чемпионате Англии, сообщает Telegraph. 30-летний бразилец подарил всем браслеты для дистанционного управления автомобилем Senturion, каждый из которых стоит по 38 тысяч фунтов стерлингов. Данные ключи можно синхронизировать с популярными суперавтомобилями.

Отмечается, что неизвестно, будет ли возможность использовать подарок у полузащитника Н'Голо Канте, так как один из немногих в лондонском клубе передвигается по Лондону на MINI Cooper.

Напомним, в 2012 году нападающий "Челси" Дидье Дрогба потратил около 800 тысяч фунтов стерлингов на памятные кольца, которые он подарил своим товарищам по команде после победы в Лиге чемпионов.