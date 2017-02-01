Давид Луиз: "Ничья с "Ливерпулем" - хороший результат и заслуженное очко"

Защитник "Челси" Давид Луиз остался доволен ничьей с "Ливерпулем" в матче 23-го тура чемпионата Англии (1:1). Также он считает, что данный результат придаст "синим" уверенности перед игрой с "Арсеналом".

- На "Энфилде" всегда непросто играть и набирать очки, - цитирует пресс-служба клуба Луиза. - У нас была возможность выиграть матч, и в этом нам не повезло. Однако соперники очень здорово действовали, владея мячом, и у них есть потрясающие игроки. Атмосфера тут такова, что, будучи футболистом, ты должен радоваться тому, что появляется возможность сыграть в таком матче. Всегда приятно приехать сюда и сыграть в футбол. В конце концов, если окинуть взором всю картину, думаю, можно сказать, что это был хороший результат и заслуженное очко. Это придает нам уверенности перед встречей с "Арсеналом". В премьер-лиге очки всегда даются с трудом. Каждый матч крайне сложен. Сезон долог, так что нам нужно продолжать упорно работать и задействовать свои способности.