Давид Луиз: "Конте - потрясающий тренер"

Защитник "Челси" Давид Луиз после возвращения в лондонский клуб из "ПСЖ" высоко оценил класс нового главного тренера "синих" Антонио Конте. Он выразил надежду, что команда сможет добиться успеха под руководством итальянца.

– Не имеет значения, на какой позиции буду играть, – приводит goal.com слова Давида Луиза. – Я в команде, чтобы стараться помочь ей. Конте – потрясающий тренер. Он очень много понимает в тактике. Я знаю, что на каждый матч тренер выбирает оптимальный состав. Поэтому мы можем играть в три, четыре или два защитника, это меня не беспокоит. Я готов выходить на поле, если тренер захочет. Могу играть на разных позициях.

Надеюсь, мы станем чемпионами в этом сезоне. Такова наша цель, я усердно работаю ради нее. "Челси" не выступает в Лиги чемпионов. Поэтому мы, разумеется, попытаемся победить в премьер-лиге и в обоих кубковых турнирах.