16:52 | ФУТБОЛ — Англия

Давид Луиз: "Конте - фантастический тренер и личность"

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Защитник "Челси" Давид Луиз выразил восхищение главным тренером команды Антонио Конте. Бразильскому игроку нравится работать под руководством итальянского специалиста, возглавившего команду прошлым летом.

- Конте в первую очередь фантастическая личность, а уже потом фантастический тренер, - цитирует пресс-служба клуба Луиза. - Мы ежедневно много общаемся, у нас отличные отношения с ним. Стараемся показать свой максимум ради клуба, а он, с его футбольными знаниями, старается помочь мне улучшить мой футбол, поэтому я очень счастлив работать с ним.

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20170424-1056.html

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