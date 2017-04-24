Давид Луиз: "Конте - фантастический тренер и личность"

Защитник "Челси" Давид Луиз выразил восхищение главным тренером команды Антонио Конте. Бразильскому игроку нравится работать под руководством итальянского специалиста, возглавившего команду прошлым летом.

- Конте в первую очередь фантастическая личность, а уже потом фантастический тренер, - цитирует пресс-служба клуба Луиза. - Мы ежедневно много общаемся, у нас отличные отношения с ним. Стараемся показать свой максимум ради клуба, а он, с его футбольными знаниями, старается помочь мне улучшить мой футбол, поэтому я очень счастлив работать с ним.