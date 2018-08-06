Давид Луиз: "Челси" справится без Азара и Куртуа"

Защитник "Челси" Давид Луиз считает, что уход форварда Эдена Азара и голкипера Тибо Куртуа не станет проблемой для клуба. Сообщается, что бельгийцы Азар и Куртуа в понедельник встретятся с главным тренером лондонского клуба Маурицио Сарри, чтобы обсудить будущее в команде.

- Все любят Азара и Куртуа, и я надеюсь, что они останутся, - цитирует Goal Луиза. - Я хочу, чтобы они остались. Но если они решат уйти, то "Челси" продолжит играть с фантастическими игроками. Я считаю, что у нас отличный подбор игроков.