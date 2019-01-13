Давид Де Хеа: "МЮ" стал играть со страстью"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа после матча 22-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0) заявил, что "красные дьяволы" стали играть со страстью. 28-летний испанец добавил, что его команда с приходом Уле Гуннара Сульшера начала показывать более атакующий футбол.

- Это был очень хороший матч, в котором мы набрали три важных очка, - приводит слова Де Хеа BBC. - Мои спасения? Все они важны, особенно когда мы выигрываем. Я очень доволен своей игрой. Команда играет очень хорошо, создает моменты и показывает атакующий футбол.

Игроки счастливы, вы можете видеть это на поле. Мы играем со страстью, как и положено в "МЮ". Мы все еще верим, что можем закончить чемпионат в первой четверке. У нас играют очень хорошие футболисты, с которыми мы продолжим бороться за четверку.

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