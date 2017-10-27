Давид Де Хеа: "Манчестер Юнайтед" не может себе позволить проиграть "Тоттенхэму"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа в преддверии матча 10-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" выразил уверенность в том, что исход этой встречи может решить один гол. По словам голкипера, игра обещает быть напряженной.

– Первый гол в матче может стать определяющим. Если нам это удастся, то мы сможем доминировать во встрече, которая обещает быть напряженной, – приводит пресс-служба манкунианцев слова Де Хеа. – "Манчестер Юнайтед" будет выступать перед своими болельщиками, поэтому мы не можем позволить себе проиграть. Нам необходима победа, чтобы закрепиться в верхней части турнирной таблицы.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" состоится 28 октября, начало игры – в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.