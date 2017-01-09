Даунинг может покинуть "Мидлсбро" этой зимой

"Мидлсбро" в зимнее трансферное окно может расстаться с полузащитником Стюартом Даунингом, сообщает Sky Sports. Отмечается, что руководство клуба рассматривает возможность аренды игрока. Варианты продолжения карьеры 32-летнего футболиста не называются.

В нынешнем сезоне Даунинг принял участие в 17 матчах чемпионата Англии, сумев отметиться одним голом и двумя результативными передачами. В "Мидлсбро" англичанин перебрался в июле 2015 года из "Вест Хэма". Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2019 года.