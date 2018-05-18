18:24 | Футбол — Англия

Даррен Мур продолжит тренировать "Вест Бромвич"


44-летний Даррен Мур подписал полноценный контракт с "Вест Бромвичем", сообщает клубная пресс-служба. Мур вошел в тренерский штаб Алана Пардью в декабре 2017 года, а после его увольнения в апреле 2018 стал исполняющим обязанности главного тренера "дроздов". Мур не спас клуб от вылета, но и форма и результаты команды на заключительном отрезке чемпионата убедили руководство.

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