Даррен Мур продолжит тренировать "Вест Бромвич"

44-летний Даррен Мур подписал полноценный контракт с "Вест Бромвичем", сообщает клубная пресс-служба. Мур вошел в тренерский штаб Алана Пардью в декабре 2017 года, а после его увольнения в апреле 2018 стал исполняющим обязанности главного тренера "дроздов". Мур не спас клуб от вылета, но и форма и результаты команды на заключительном отрезке чемпионата убедили руководство.

We're delighted to confirm the appointment of Darren Moore as our new Head Coach...#WeNotMe https://t.co/aioMxefw8d – West Bromwich Albion (@WBA) 18 мая 2018 г.