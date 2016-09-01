Данте: "Гвардьола никогда не разговаривает и не спорит"

Защитник "Ниццы" Данте подверг критике методы работы своего бывшего наставника в "Баварии" Хосепа Гвардьолы, который теперь возглавляет "Манчестер Сити". Ранее и другие некоторые игроки высказывались критически о работе специалиста.

– Он никогда не разговаривает и не спорит, – цитирует Bild Данте. – Я даже не понимал, в каком статусе нахожусь как игрок в команде. Есть тренеры, которые с точки зрения тактики могут быть на мировом уровне, но не с точки зрения человеческих отношений. С Гвардьолой такой случай.