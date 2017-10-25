Данилу: "Я хотел бы поиграть с Месси"

Защитник "Манчестер Сити" Данилу считает, что мало кто способен усилить его команду. По словам бразильца, ранее игравшего за "Реал", только форвард "Барселоны" Лионель Месси мог бы это сделать.

– У нас очень хорошая команда, – цитирует A Bola Данилу. – Но ее все же можно усилить. Например, Месси. Конечно, хотелось бы поиграть с ним, это один из лучших в мире игроков. Сам в Испанию вряд ли вернусь. Я скучаю по Мадриду, там провел два невероятных года, многому научился. Но нужно перевернуть страницу.