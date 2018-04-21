Данила Козловский: "Игроки "Челси" посмотрели мой фильм, мы обсуждали картину до 3 утра, а в 10 они уже были на тренировке"

Актер Данила Козловский заявил, что на закрытый показ фильма "Тренер", режиссером которого он является, пришел почти весь основной состав "Челси". Козловский добавил, что клуб оказывал поддержку в процессе создания картины.

– Пришли Эден Азар, Давид Луис, Аспиликуэта и тренерский штаб. Меня предупредили, что у них на следующее утро тренировка в 10 утра, и что они навряд ли останутся поговорить после фильма или вообще досмотрят картину, – заявил Козловский в эфире программы "Вечерний Ургант". – Просто там много сцен с длинными диалогами, не успеваешь прочесть все субтитры. Но они досмотрели кино, очень радовались, а потом до 2-3 утра мы не могли разойтись. А в 10 утра они все уже были на тренировке.