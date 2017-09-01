Даниел Дринкуотер: "Куда идти за трофеями, как не в "Челси"?"

Полузащитник "Челси" Даниел Дринкуотер рассказал, что он присоединится к "синим". Вчера он подписал с лондонцами контракт сроком на пять лет. Ранее футболист выступал за "Лестер".

- Никогда в своей жизни я не испытывал столько эмоций за день, - цитирует пресс-служба клуба Дринкуотера. - Разочарование, восторг. Я весь день нервничал, но сейчас я рад, что этот трансфер наконец осуществился.

В "Лестере" ко мне относились хорошо. После того сезона, когда мы выиграли чемпионат Англии, я понял, что хочу выигрывать трофеи и дальше. В "Лестере" мою позицию поняли. А куда идти за трофеями, как не в "Челси"?