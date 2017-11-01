Дани Алвес: "Я был близок к переходу в "Ливерпуль"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес рассказал о том, что в 2006 году он мог перейти из "Севильи" в "Ливерпуль". По его словам, им интересовались "Челси" и "Реал", однако в итоге он оказался в "Барселоне".

- Я был близок к заключению соглашения с "Ливерпулем", - цитирует Daily Mail Алвеса. - Я не знаю почему, но трансфер в последний момент сорвался. Я в переговорах не участвовал, тогда мои интересы представляли другие люди.

Позже такая же ситуация случилась с "Челси" и "Реалом". Все успешно завершилось в случае с "Барселоной", мне удалось стать частью потрясающей истории "Камп Ноу".