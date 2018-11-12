Дани Алвес: "Не могу представить, что закончу карьеру, не поиграв в Англии"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес признался, что хочет поиграть до конца карьеры в чемпионате Англии. Бразильца в 2017 году звали в "Манчестер Сити", но он тогда предпочел Париж.

– Я не могу допустить идею о том, чтобы завершить карьеру, не поиграв в Англии, – цитирует The Telegraph Алвеса. – В Англии футбол – самый фантастический в мире. Здесь есть невероятные отношения между игроками и болельщиками, огромная страсть на поле. Будет идеально, если мне удастся поиграть в Англии. Так или иначе я там окажусь.