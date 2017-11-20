Дамьен Комолли: "Давно не видел, чтобы "Арсенал" доминировал в физическом плане"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Дамьен Комолли считает, что "Арсенал" в нынешнем сезоне прибавил в физической форме. По его словам, это было заметно уже в игре чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:0).

– Думаю, что "Арсенал" на самом деле был хорош, – цитирует SFR Комолли. – Меня впечатлил уровень физподготовки "Арсенала". Летом клуб пригласил нового тренера по физподготовке, австралийца. Он хорошо поработал с командой. Я давно не видел, как "Арсенал" доминирует в физическом плане над командой из первой шестерки.