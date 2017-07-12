"Даллас Ковбойс" - первый в списке самых дорогих спортивных клубов Forbes, "Манчестер Юнайтед" - третий

"Даллас Ковбойс", выступающий в Национальной футбольной лиге, второй год подряд признан самым дорогим спортивным клубом мира по версии Forbes, информирует сайт издания. Занимавший в прошлом году вторую строчку в рейтинге "Реал" опустился на пятое место.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. "Даллас Ковбойс" (США, американский футбол) – 4,2 миллиарда,

2. "Нью-Йорк Янкиз" (США, бейсбол) – 3,7 миллиарда,

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия, футбол) – 3,69 миллиарда,

4. "Барселона" (Испания, футбол) – 3,64 миллиарда,

5. "Реал" (Испания, футбол) – 3,58 миллиарда,

6. "Нью-Ингленд" (США, американский футбол) – 3,4 миллиарда,

7. "Нью-Йорк Никс" (США, НБА) – 3,3 миллиарда,

8. "Нью-Йорк" (США, американский футбол) – 3,1 миллиарда,

9. "Сан-Франциско" (США, американский футбол) – 3 миллиарда,

9. "Лос-Анджелес Лейкерс" (США, НБА) – 3 миллиарда.