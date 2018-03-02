Daily Mirror: поражение от "Манчестер Сити" - конец для Венгера

Журналист Daily Mirror Джон Кросс выразил мнение, что поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии - это конец для главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. 68-летний французский специалист возглавляет команду с 1996 года. За это время он трижды выигрывал чемпионат Англии, семь раз - Кубок Англии и семь раз - Суперкубок англии.

- Сегодняшний вечер - это подтверждение конца для Арсена Венгера. Так грустно, после всего, что он сделал для клуба, все закончится таким образом, - написал Кросс в Твиттере.