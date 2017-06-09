ЦСКА поздравил Слуцкого с назначением в "Халл Сити"

ЦСКА на своей странице в Твиттере пожелал успехов экс-главному тренеру команды Леониду Слуцкому, который сегодня стал наставником "Халл Сити". Специалист тренировал ЦСКА с 2009 по декабрь 2016 года. С армейцами Слуцкий выиграл три чемпионата России, два Кубка и Суперкубка России.
– Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии! – гласит сообщение российской команды.
Напомним, что после ухода из ЦСКА Слуцкий проходил стажировку в Англии и занимался изучением английского языка.
В минувшем сезоне "Халл" занял 18-е место в английской премьер-лиге и выбыл во второй дивизион.
Поздравляем Леонида Викторовича с назначением! Желаем больших успехов в Англии! 👏 https://t.co/fZmYRxYRDc– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 9 июня 2017 г.