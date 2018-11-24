Что нужно знать о ставках на матч "Тоттенхэм" – "Челси" 24 ноября

24 ноября "Тоттенхэм" сыграет с "Челси" в рамках 13-го тура АПЛ. Встреча начнется в 20:30 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании "Фонбет" Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

Кто победит?

– Букмекеры "Фонбет" видят фаворитом матча "Челси". На победу команды Маурицио Сарри можно поставить с коэффициентом 2.50, на победу "Тоттенхэма" – с коэффициентом 2.70, на ничью – с коэффициентом 3.50.

По мнению большинства клиентов "Фонбет" матч завершится вничью. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 53% сделали ставку на ничью, 34% – на победу "Челси" и 13% – "Тоттенхэма".

Сколько забьют голов?

– "Фонбет" предполагает, что команды забьют больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.72, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.12.

Клиенты "Фонбет" согласны с букмекерами. На тотал больше 2,5 сделали ставку 96% игроков, на тотал меньше 2,5 – 4%.



Как распределилось количество ставок между пятью самыми популярными котировками?

– Самая популярная ставка – на победу "Тоттенхэма" с форой (+1), её выбрали 32% клиентов "Фонбет". На тотал матча больше 2,5 поставили 21% игроков, на ничью – 19%. На то, что "Тоттенхэм" не проиграет, сделали ставку 17% клиентов "Фонбет", на победу "Челси" – 11%.

А сколько ставят?

– Самая крупная ставка – 250 000 рублей на победу "Тоттенхэма" с форой (+1) с коэффициентом 1.23. В среднем на матч "Тоттенхэм" – "Челси" ставят 500 рублей.

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