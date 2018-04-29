Что нужно знать о ставках на матч "Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" 29 апреля

29 апреля на стадионе "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" встретится с "Арсеналом" в рамках 36 тура английской Премьер-лиги. Встреча начнется в 18:30 по московскому времени.

Кто победит?

Букмекеры "Фонбет" видят "Манчестер Юнайтед" фаворитом матча. На победу манкунианцев можно поставить с коэффициентом 1.43, на победу "Арсенала" – с коэффициентом 8.25, на ничью – с коэффициентом 5.00.

Большинство клиентов "Фонбет" тоже уверено в победе "Юнайтед": 82% игроков поставили на "красных дьяволов", 14% – на "Арсенал" и только 4% – на ничью.

Сколько забьют голов?

По мнению букмекеров "Фонбет", в матче будет больше двух голов. На тотал больше 2,5 можно поставить с коэффициентом 1.60, на тотал меньше 2,5 – с коэффициентом 2.35.

Клиенты "Фонбет" согласны с таким прогнозом: 95% игроков поставили на тотал больше 2,5 и только 5% – на тотал меньше 2,5.

На что ставят в "Фонбет"?

Самой популярной стала ставка на победу "Манчестер Юнайтед" – ее выбрали 60% клиентов "Фонбет". На тотал больше 2,5 поставили 13% игроков, на победу "канониров" – 10%. На то, что манкунианцы не проиграют, сделали ставку 7% клиентов "Фонбет".

А сколько ставят?

Самая крупная ставка – на победу "Манчестер Юнайтед". Она входит в экспресс на сумму 100 000 рублей. В среднем на матч "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" ставят 760 рублей.



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