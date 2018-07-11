Чики Бегиристайн: "Уверен, что Махрез поможет "Манчестер Сити"

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн - о переходе Рияда Махреза. Ранее футболист выступал за "Лестер".

- Рияд – игрок с огромным талантом. Он обезоруживает защиту противника и готовит почву для результативных атак, - цитирует функционера официальный сайт клуба. - За последние несколько лет Марез приобрел репутацию одного из лучших игроков английской премьер-лиги. Уверен, что он поможет нашей команде.

27-летний алжирец в прошлом сезоне провел 41 матч за "Лестер" и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.