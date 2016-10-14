"Честерфилд" доволен решением по делу Чеда Эванса

Исполнительный директор "Честерфилда" Крис Тернер рад известию о том, что нападающий команды Чед Эванс был признан невиновным в изнасиловании 19-летней девушки. Футболиста подозревали в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней в номере отеля 30 мая 2011 года. Сегодня после двухнедельного судебного заседания игрок был полностью оправдан.

- Мы, естественно, довольны результатом судебного процесса, - цитирует пресс-служба клуба Тернера. - Особенно рады за Чеда, его семью и друзей. Теперь мы можем все двигаться вперед и сосредоточиться на футболе. Дальнейших комментариев по данному вопросу со стороны клуба не будет.