"Чертовы ботинки!" Уморительная сценка с Линекером и Рио Фердинандом

Бывший нападающий сборной Англии, телеведущий Гари Линекер поучаствовал в шуточной сценке на телеканале BT Sport. Его соведущий, экс-защитник сборной Рио Фердинанд начал чеканить мяч и "внезапно" передал его актеру, изображавшему оператора. Тот продемонстрировал чудеса техники чеканки и отпасовал девушке, изображавшей одного из организаторов эфира. Она также показала мастерство обработки мяча, а когда тот достался Линекеру, ветеран неловко его упустил.

После этого он "свалил" вину сперва на неудобную обувь, а затем на девушку, отдавшую неудобный пас.