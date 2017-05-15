Через сутки после матча с "МЮ" начался снос стадиона "Тоттенхэма"

Сегодня начались работы по демонтажу домашней арены "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лейн", сообщает BBC. В воскресенье клуб провел последний матч на стадионе и обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии.

Напомним, что в нескольких метрах от старой арены уже началось возведение нового стадиона, который будет вмещать 61 тысячу зрителей.