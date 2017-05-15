Через сутки после матча с "МЮ" начался снос стадиона "Тоттенхэма"

Сегодня начались работы по демонтажу домашней арены "Тоттенхэма" "Уайт Харт Лейн", сообщает BBC. В воскресенье клуб провел последний матч на стадионе и обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии.
Напомним, что в нескольких метрах от старой арены уже началось возведение нового стадиона, который будет вмещать 61 тысячу зрителей.
SCENES: The White Hart Lane demolition begins less than 24 hours after their final match. 😳– SPORF (@Sporf) 15 мая 2017 г.
(🎥 @BBCSport)
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