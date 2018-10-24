"Челси" зимой намерен приобрести нападающего "Дженоа"

Руководство "Челси" планирует приобрести забивного нападающего в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail. Среди кандидатов называют форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека и футболиста "Интера" Мауро Икарди.

Вариант с 23-летним Кшиштофом Пентеком более реалистичен, нежели с Икарди, так как руководство "Интера" не хочет его отпускать, а пункт о сумме отступных 25-летнего аргентинцы, которая составляет 97,5 млн фунтов, начнет действовать только с лета 2019 года.

Пентек забил 9 голов в 8 матчах серии А этого сезона. На счету Икарди 4 гола в 7 играх.