"Челси" заработал 152,8 миллиона фунтов за сезон

"Челси" по итогам чемпионата Англии заработал больше всех, информирует The Mirror. Выручка клуба, который стал чемпионом страны, составила 152,8 миллиона фунтов. Далее следуют: "Манчестер Сити" – 149 миллионов, "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" – по 148,1 миллиона, "Манчестер Юнайтед" – 143,3 миллиона и "Арсенал" – 142,4 миллиона.

"Сандерленд", занявший 20-е место, заработал 99,9 миллионов фунтов за сезон.

Отметим, что каждая команда получает гарантированную часть от телевидения в размере 84,4 миллиона фунтов. К ним плюсуются призовые и доходы от телевизионных трансляций.