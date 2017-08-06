09:07 6 августа | Футбол — Англия

"Челси" заплатит за Дринкуотера 37 миллионов фунтов

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Полузащитник "Лестера" Даниел Дринкуотер в скором времени перейдет в "Челси". По информации Standard Sports, 27-летний англичанин пройдет в понедельник медосмотр и подпишет контракт. Сумма сделки составит 37 миллионов фунтов.

Отметим, контракт Дринкуотера, который является воспитанником "Манчестер Юнайтед", с "Лестером" истекает в 2021 году. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Англии.

 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thergothon

бгг... не выспался )) че-то заклинило. Челси он тем паче не нужен

17:57 6 августа

Millwall82

Thergothon, при чем тут Челси и МЮ?

11:31 6 августа

Thergothon

И 2й вопрос - зачем он МЮ? Игрок хороший, но явно не звезда. Да еще и за такие бабки....

11:11 6 августа

Thergothon

Зачем ему это? Погба, Эррера, Мхитарян, Мата, Матич и т.п. Попытаться стать чемпионом на скамейке?

11:10 6 августа