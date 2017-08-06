"Челси" заплатит за Дринкуотера 37 миллионов фунтов

Полузащитник "Лестера" Даниел Дринкуотер в скором времени перейдет в "Челси". По информации Standard Sports, 27-летний англичанин пройдет в понедельник медосмотр и подпишет контракт. Сумма сделки составит 37 миллионов фунтов.

Отметим, контракт Дринкуотера, который является воспитанником "Манчестер Юнайтед", с "Лестером" истекает в 2021 году. В прошлом сезоне он провел 29 матчей в чемпионате Англии.