"Челси" заплатит "Наполи" за выкуп контракта Сарри 5 миллионов евро

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри близок к подписанию контракта с "Челси", сообщает Football Italia. По информации издания, английский клуб заплатит итальянцам 5 миллионов евро за выкуп соглашения 59-летнего специалиста.

Источник отмечает, что стороны заключат соглашение о том, что "Челси" не станет переманивать игроков "Наполи" Эльсеида Хюсая, Рауля Альбиоля, Петра Зелиньски и Калиду Кулибали.

Напомним, несмотря на подписание контракта с Карло Анчелотти, контракт Сарри с "Наполи" все еще действует до конца сезона-2018/19. Изначальный срок действия отступных, указанных в контракте, составлял 8 миллионов евро – он уже истек, но может возобновиться с 1 июля. Нынешний наставник "Челси" Антонио Конте получит за досрочное расторжение контракта неустойку в размере 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Сарри будет назначен на пост наставника "Челси" в понедельник, 18 июня. По данным СМИ, спортивным директором клуба станет бывший игрок лондонцев Джанфранко Дзола.