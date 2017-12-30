"Челси" забил 5 голов "Стоук Сити"

"Челси" разгромил "Стоук Сити" в матче 21-го тура чемпионата Англии - 5:0. Лондонцы по меньшей мере на два с половиной часа поднялись на второе место в таблице, обойдя "Манчестер Юнайтед".
В другой встрече "Суонси" одержал волевую победу над "Уотфордом", забив два мяча в заключительную пятиминутку.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
21-й тур
"Челси" - "Стоук Сити" - 5:0 (3:0)
Голы: Рюдигер, 3 (1:0). Дринкуотер, 9 (2:0). Педро, 23 (3:0). Виллиан, 73 - с пенальти (4:0). Дзаппакоста, 88 (5:0).
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Аспиликуэта, Кэйхилл, Мозес (Дзаппакоста, 57), Канте (Бакайоко, 65), Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Мората (Батшуайи, 71), Педро.
"Стоук Сити": Батленд, Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Таймон, Диуф, Флетчер, Адам (Шупо-Мотинг, 80), Афеллай (Нгой, 71), Собхи, Бераино.
Предупреждения: Диуф, 27. Педро, 52.
Судья: Френд.
Лондон. Стадион "Stamford Bridge".
"Уотфорд" - "Суонси" - 1:2 (1:0)
Голы: Каррильо, 11 (1:0). Айю, 86 (1:1). Нарсингх, 90 (1:2).
"Хаддерсилд" - "Бернли" - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/