"Челси" выиграл у "Манчестер Юнайтед" Моуринью

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле одолел "Манчестер Юнайтед" – 1:0. Единственный гол записал на свой счет Альваро Мората. Лондонцы прервали серию из трех побед "Юнайтед" во всех турнирах.

"Челси" остался на четвертом месте в таблице, но сократил отставание от идущего вторым "МЮ" до одного очка. При этом подопечные Антонио Конте выигрывают третий кряду матч в премьер-лиге.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 55.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста (Рюдигер, 66), Канте, Бакайоко, Фабрегас (Дринкуотер, 79), Алонсо, Мората, Азар (Виллиан, 87).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Байи, Джоунс (Феллаини, 62), Смоллинг, Валенсия, Матич, Эррера (Лингард, 78), Мхитарян (Марсьяль, 62), Янг, Рэшфорд, Лукаку.

Предупреждения: Бакайоко, 20. Джоунс, 49. Эррера, 51. Феллаини, 71.

Судья: Тэйлор.

5 ноября. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".