"Челси" выделит 120 миллионов фунтов на усиление состава

Руководство "Челси" намерено выделить деньги на усиление команды в конце трансферного окна. Как сообщает The Mirror, на укрепление состава владелец "Челси" Роман Абрамович выделит 120 миллионов фунтов стерлингов. По данным источника, на эти деньги "синие" хотят купить трех новичков, среди которых Вирджил ван Дейк из "Саутгемптона", Дэнни Дринкуотер из "Лестера" и Алекс Окслейд-Чемберлен из "Арсенала".
В первом туре премьер-лиги "Челси" проиграл "Бернли" со счетом 2:3.
- Челси
- Арсенал Л
- Саутгемптон
- Роман Абрамович
- Лестер
- Даниел Дринкуотер
- Вирджил ван Дейк
- Алекс Окслейд-Чемберлен