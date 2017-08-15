11:34 | Футбол — Англия

"Челси" выделит 120 миллионов фунтов на усиление состава


Руководство "Челси" намерено выделить деньги на усиление команды в конце трансферного окна. Как сообщает The Mirror, на укрепление состава владелец "Челси" Роман Абрамович выделит 120 миллионов фунтов стерлингов. По данным источника, на эти деньги "синие" хотят купить трех новичков, среди которых Вирджил ван Дейк из "Саутгемптона", Дэнни Дринкуотер из "Лестера" и Алекс Окслейд-Чемберлен из "Арсенала".

В первом туре премьер-лиги "Челси" проиграл "Бернли" со счетом 2:3.

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