"Челси" вспомнил победный гол Ивановича в финале Лиги Европы

"Челси" на своей странице в Facebook вспомнил победный гол защитника Бранислава Ивановича в ворота "Бенфики" в финале Лиге Европы-2012/13 (2:1). Уже в добавленное время серб отправил мяч в ворота португальского клуба после розыгрыша углового.

Сегодня было объявлено о переходе Ивановича в "Зенит". Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. Иванович выступал за "Челси" с 2008 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 377 матчей и забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.