19:45 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" вспомнил победный гол Ивановича в финале Лиги Европы

0
0
0

"Челси" на своей странице в Facebook вспомнил победный гол защитника Бранислава Ивановича в ворота "Бенфики" в финале Лиге Европы-2012/13 (2:1). Уже в добавленное время серб отправил мяч в ворота португальского клуба после розыгрыша углового.

Сегодня было объявлено о переходе Ивановича в "Зенит". Соглашение с игроком рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год. Иванович выступал за "Челси" с 2008 года. За это время он провел в составе лондонского клуба 377 матчей и забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ