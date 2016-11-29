"Челси" в январе вернется к переговорам с Зюле

"Челси" в зимнее трансферное окно намерен возобновить переговоры с "Хоффенхаймом" по защитнику Никласу Зюле, утверждает ESPN. По информации источника, главный тренер "синих" Антонио Конте рассчитывает укрепить оборонительную линию команды 21-летним немцем, несмотря на интерес также к другим защитникам. В летнее трансферное окно лондонский коллектив уже интересовался Зюле, однако сделка не состоялась по неизвестным причинам. В текущем сезоне футболист сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 1 голов и сделал 1 голевую передачу.