"Челси" в третий раз в истории завоевал трофей 19 мая

"Челси", обыграв "Манчестер Юнайтед" (1:0) в финале Кубка Англии, в третий раз в истории завоевал трофей 19 мая. Ранее "синие" в этот день выигрывали Кубок Англии в сезоне-2006/07, также обыграв "красных дьяволов" (1:0 д.в.). Кроме того, в сезоне-2011/12 они победили "Баварию" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финале Лиги чемпионов.

Отметим, что лондонцы завоевали Кубок Англии впервые с 2012 года и в восьмой раз в истории. Для главного тренера команды Антонио Конте этот трофей стал вторым за два года работы с командой.

"Челси" - "МЮ": Конте победил Моуринью в финале Кубка Англии