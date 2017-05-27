"Челси" в меньшинстве проиграл "Арсеналу" в финале Кубка Англии

"Арсенал" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии. В финале "канониры" одолели в дерби "Челси" – 2:1. По голу у них забили Алексис Санчес и Аарон Рэмси. У "синих" единственный мяч записал на свой счет Диегу Коста.
Причем испанский форвард отличился, когда его команда уже была в меньшинстве – на 68-й минуте вторую желтую карточку получили Виктор Мозес. Этот трофей стал единственным, выигранным "Арсеналом" в этом сезоне. Напомним, что команда впервые за 20 лет не отобралась в Лигу чемпионов.
Также "канониры" установили абсолютный рекорд по количеству побед в Кубках Англии, который ранее делили с "Манчестер Юнайтед".
Кубок Англии
Финал
"Арсенал" – "Челси" – 2:1 (1:0)
Голы: Санчес, 4 (1:0). Диегу Коста, 76 (1:1). Рэмси, 79 (2:1).
"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мертесакер, Холдинг, Бельерин, Джака, Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Кокелен, 82), Санчес (Эль-Ненни, 90+3), Уэлбек (Жиру, 78), Езил.
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич (Фабрегас, 61), Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 72), Диегу Коста (Батшуайи, 88), Азар.
Предупреждения: Рэмси, 9. Холдинг, 53. Мозес, 57. Канте, 59. Джака, 81. Кокелен, 83.
Удаление: Мозес, 68.
Судья: Тэйлор.
27 мая. Лондон. Стадион "Уэмбли".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/cup/2016-2017/playoff/
Arthas
Урааааа, с победой Арсенал. Третий кубок Англии за последние 4 года. А пусть человек типа Новуупенни теперь будет дальше слюни пускать, чтобы Венгер ушел. А Арсен будет продолжать брать кубок англии, да и суперкубок тоже не помешает)
21:31