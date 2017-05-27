"Челси" в меньшинстве проиграл "Арсеналу" в финале Кубка Англии

"Арсенал" в 13-й раз стал обладателем Кубка Англии. В финале "канониры" одолели в дерби "Челси" – 2:1. По голу у них забили Алексис Санчес и Аарон Рэмси. У "синих" единственный мяч записал на свой счет Диегу Коста.

Причем испанский форвард отличился, когда его команда уже была в меньшинстве – на 68-й минуте вторую желтую карточку получили Виктор Мозес. Этот трофей стал единственным, выигранным "Арсеналом" в этом сезоне. Напомним, что команда впервые за 20 лет не отобралась в Лигу чемпионов.

Также "канониры" установили абсолютный рекорд по количеству побед в Кубках Англии, который ранее делили с "Манчестер Юнайтед".

Кубок Англии

Финал

"Арсенал" – "Челси" – 2:1 (1:0)

Голы: Санчес, 4 (1:0). Диегу Коста, 76 (1:1). Рэмси, 79 (2:1).

"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мертесакер, Холдинг, Бельерин, Джака, Рэмси, Окслейд-Чемберлен (Кокелен, 82), Санчес (Эль-Ненни, 90+3), Уэлбек (Жиру, 78), Езил.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Матич (Фабрегас, 61), Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 72), Диегу Коста (Батшуайи, 88), Азар.

Предупреждения: Рэмси, 9. Холдинг, 53. Мозес, 57. Канте, 59. Джака, 81. Кокелен, 83.

Удаление: Мозес, 68.

Судья: Тэйлор.

27 мая. Лондон. Стадион "Уэмбли".

Трансляция матча "Арсенал" - "Челси"