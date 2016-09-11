"Челси" в гостях сыграл вничью с "Суонси"

"Челси" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии сыграл вничью со "Суонси" – 2:2. В составе лондонского клуба в этой встрече дублем отметился нападающий Диегу Коста. Отметим, что подопечные Антонио Конте потеряли первые очки в сезоне.

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4-й тур

"Суонси" – "Челси" – 2:2 (0:1)

Голы: Диегу Коста, 18 (0:1). Сигурдссон, 59 – с пенальти (1:1). Фер, 62 (2:1). Диегу Коста, 81 (2:2).

"Суонси": Фабяньски, Фернандес, Амат, Кингсли, Нотон, Ки Сон Ен, Корк, Фер, Сигурдссон (Ранхель, 88), Тэйлор (Барроу, 41), Льоренте.

"Челси": Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри, Аспиликуэта, Виллиан (Мозес, 77), Матич (Фабрегас, 76), Канте, Оскар (Батшуайи, 89), Азар, Диегу Коста.

Предупреждения: Фер, 26. Диегу Коста, 41. Фернандес, 42. Амат, 48. Куртуа, 59. Азар, 89. Терри, 90+2.

Судья: Марринер.

11 сентября. Суонси. Стадион "Liberty Stadium".