"Челси" в гостях обыграл "Сандерленд", одержав десятую победу кряду

"Челси" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии обыграл "Сандерленд" (1:0). Автором забитого мяча на 40-й минуте встречи стал полузащитник "синих" Сеск Фабрегас. Эта победа стала для "Челси" 10-й кряду в чемпионате Англии.
Команда Антонио Конте по-прежнему возглаваляет турнирную таблицу премьер-лиги, опережая делящих вторую строчку "Арсенал" и "Ливерпуль" на 6 очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
16-й тур
"Сандерленд" - "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Фабрегас, 40.
"Сандерленд": Пикфорд, Джонс (Лав, 59), Джилободжи, Коне, О`Ши, ван Анхолт, Янузай, Денайер, Кирхгофф (Ларссон, 57), Борини (Хазри, 82), Дефо.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Иванович, 90+3), Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 89), Диегу Коста, Педро (Матич, 76).
Предупреждения: Дефо, 43. О`Ши, 45+2. Педро, 56. Борини, 72. Мозес, 90+2.
Судья: Суорбрик.
14 декабря. Сандерленд. Stadium of Light.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/