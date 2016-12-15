"Челси" в гостях обыграл "Сандерленд", одержав десятую победу кряду

"Челси" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии обыграл "Сандерленд" (1:0). Автором забитого мяча на 40-й минуте встречи стал полузащитник "синих" Сеск Фабрегас. Эта победа стала для "Челси" 10-й кряду в чемпионате Англии.

Команда Антонио Конте по-прежнему возглаваляет турнирную таблицу премьер-лиги, опережая делящих вторую строчку "Арсенал" и "Ливерпуль" на 6 очков.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

16-й тур

"Сандерленд" - "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Фабрегас, 40.

"Сандерленд": Пикфорд, Джонс (Лав, 59), Джилободжи, Коне, О`Ши, ван Анхолт, Янузай, Денайер, Кирхгофф (Ларссон, 57), Борини (Хазри, 82), Дефо.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Иванович, 90+3), Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан (Чалоба, 89), Диегу Коста, Педро (Матич, 76).

Предупреждения: Дефо, 43. О`Ши, 45+2. Педро, 56. Борини, 72. Мозес, 90+2.

Судья: Суорбрик.

14 декабря. Сандерленд. Stadium of Light.