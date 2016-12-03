"Челси" в гостях обыграл "Манчестер Сити"

"Челси" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Манчестер Сити" – 3:1. Счет был открыт на последней минуте первого тайма после того, как защитник лондонцев Гэри Кэйхилл срезал мяч в свои ворота. После перерыва на 60-й и 70-й минутах отличились Диегу Коста и Виллиан. Окончательный счет встречи на 90-й минуте установил Эден Азар.
В компенсированное время нападающий хозяев Серхио Агуэро грубо сфолил против защитника гостей Давида Луиза, после чего на поле началась потасовка. В итоге с поля были удалены Агуэро и его партнер по команде Фернандинью.
Благодаря этому успеху подопечные Антонио Конте набрали 34 очка и гарантировали себе лидерство в таблице по итогам 14-го тура. Команда Хосепа Гвардьолы, занимающая третье место, теперь отстает от лондонцев на четыре очка.
Чемпионат Англии
14-й тур
"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:3 (1:0)
Голы: Кэйхилл, 45 - в свои ворота (1:0). Диегу Коста, 60 (1:1). Виллиан, 70 (1:2). Азар, 90 (1:3).
"Манчестер Сити": Браво, Хесус Навас, Коларов, Отаменди, Стоунс (Ихеаначо, 78), Фернандинью, Гюндоган (Туре, 76), Сане (Клиши, 69), Де Брейне, Агуэро, Сильва.
"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 50), Диегу Коста (Чалоба, 85), Азар (Батшуайи, 90+4).
Предупреждения: Отаменди, 17. Канте, 50. Хесус Навас, 81. Фабрегас, 90+8. Чалоба, 90+8.
Удаления: Агуэро, 90+6. Фернандинью, 90+7.
Судья: Тэйлор.
3 декабря. Манчестер. "Этихад Стэдиум".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
foreverCSKAforever
Слил судья горожан аристократам.
17:55
shpasic
комментаторы тоже любят попетушиться, как сказал бы Гена Орлов.
17:54
Доктор Айболит
Все прям проходят оборону Челси как пишет bezik ,но только это была 8 победа подряд и к тому же за эти 8 игр Челси пропустил всего 2 мяча!!!
17:53
HarryAngel
МС наиграли на один автогол, а итальянский автобус разнес их в щепки. хе-хе-хе
17:51
никнейм1
Ну комментаторы сегодня жгли. Им дома под пивко смотреть футбол, а не комментировать. Сейчас точно после матча наверно подрались тоже.
17:45
туповат
пеп малыш это тебе не баварию и Барсу (читай гегемонов ) тренировать
17:42
bezik
А какая игра у Челси. Вынос от ворот - гол. Это разве игра? Контратаки классные, спору нет, но игры поставленной нет
17:40
A7exius
shpasic Нормально - даже комментаторы поддержали накал на поле - всю вторую половину собачились, хорошо хоть не подрались))
17:39
shpasic
кстати, судья-то добавил всего шесть минут, а сыграли восемь с половиной! что за безобразие!!! срочно его на детекторе лжи проверить и расстрелять!
17:39
Доктор Айболит
Дядюшка Фергюсон помню в своём интервью не так уж и давно ставил на победу в чемпионате Англии: Арсенал,Ливерпуль,Тоттенхем,Сити и даже никакущий свой бывший клуб Мю ,но никак не Челси!!!А в итоге у Челси с такой игрой нет конкурентов кроме Ливерпуля!!!
17:38
shpasic
и эти люди ещё гонят на Орлова за предвзятость? настолько некомпетентный "болельщицкий" комментарий Шмурнова, да и Черданцева на МатчТВ.
17:36
HarryAngel
офигеть. я думал, Шмурнов подерется с васей роговым на 96-й минуте )) но матч обалденный!
17:36
roughboy
эпическая битва) челси - чемпион!
17:36
kingarthur
Вот это матчище, после таких матчей согазовский ногомяч имени мутко нужно официально запретить, как явление позорящее великую игру.
17:36
никнейм1
Да, Антонио Конте- это сила!!! Челси, Ливерпуль и Арсенал разыграют. Остальные не тянут.
17:35
bezik
Вместо 4-1 в пользу Сити, получили 1-3. Вот что значит плохая реализация, а играли на 3 головы сильнее Челси. Не выиграет Челси с такой игрой АПЛ
17:34
ИНК
Все было красиво и по делу. Вот только Сеск Фабрегас как был су... в Барселоне так таким и остался.Всегда из под тишка, а потом я ни при чем и падает как простит....
17:34
maxscorp78
идеальная игра на контратаках! челси напомнил киевское динамо Лобановского времен Шевченко и Реброва
17:34