"Челси" в гостях обыграл "Манчестер Сити"

"Челси" в гостевом матче 14-го тура чемпионата Англии обыграл "Манчестер Сити" – 3:1. Счет был открыт на последней минуте первого тайма после того, как защитник лондонцев Гэри Кэйхилл срезал мяч в свои ворота. После перерыва на 60-й и 70-й минутах отличились Диегу Коста и Виллиан. Окончательный счет встречи на 90-й минуте установил Эден Азар.

В компенсированное время нападающий хозяев Серхио Агуэро грубо сфолил против защитника гостей Давида Луиза, после чего на поле началась потасовка. В итоге с поля были удалены Агуэро и его партнер по команде Фернандинью.

Благодаря этому успеху подопечные Антонио Конте набрали 34 очка и гарантировали себе лидерство в таблице по итогам 14-го тура. Команда Хосепа Гвардьолы, занимающая третье место, теперь отстает от лондонцев на четыре очка.

Чемпионат Англии

14-й тур

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:3 (1:0)

Голы: Кэйхилл, 45 - в свои ворота (1:0). Диегу Коста, 60 (1:1). Виллиан, 70 (1:2). Азар, 90 (1:3).

"Манчестер Сити": Браво, Хесус Навас, Коларов, Отаменди, Стоунс (Ихеаначо, 78), Фернандинью, Гюндоган (Туре, 76), Сане (Клиши, 69), Де Брейне, Агуэро, Сильва.

"Челси": Куртуа, Кэйхилл, Давид Луиз, Аспиликуэта, Мозес, Фабрегас, Канте, Алонсо, Педро (Виллиан, 50), Диегу Коста (Чалоба, 85), Азар (Батшуайи, 90+4).

Предупреждения: Отаменди, 17. Канте, 50. Хесус Навас, 81. Фабрегас, 90+8. Чалоба, 90+8.

Удаления: Агуэро, 90+6. Фернандинью, 90+7.

Судья: Тэйлор.

3 декабря. Манчестер. "Этихад Стэдиум".

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Челси"