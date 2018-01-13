"Челси" в большинстве сыграл вничью с "Лестером"

"Челси" в матче 23-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Лестером" со счетом 0:0. На 68-й минуте защитник гостей Бенджамин Чилвелл получил вторую желтую карточку и был удален.
"Челси" занимает третье место в турнирной таблице. "Лестер" идет восьмым.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
23-й тур
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас (Виллиан, 58), Азар (Педро, 58), Алонсо, Мората.
"Лестер": Шмайхель, Амарти, Драгович, Магуайр, Чилвелл, Махрез, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Окадзаки (Фукс, 73), Олбрайтон, Варди (Грэй, 82).
Предупреждения: Джеймс, 18. Канте, 56. Окадзаки, 61. Чилвелл, 63. Мората, 87.
Удаление: Чилвелл (Лестер), 68.
Судья: Джоунс.
13 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
shpasic
тем временем Халл Сити продолжает выбираться со дна - одержана очередная победа! на этот раз пал Рединг.
20:05 13 января