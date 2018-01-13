"Челси" в большинстве сыграл вничью с "Лестером"

"Челси" в матче 23-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Лестером" со счетом 0:0. На 68-й минуте защитник гостей Бенджамин Чилвелл получил вторую желтую карточку и был удален.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице. "Лестер" идет восьмым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Челси" – "Лестер" – 0:0

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл (Кристенсен, 33), Рюдигер, Мозес, Канте, Бакайоко, Фабрегас (Виллиан, 58), Азар (Педро, 58), Алонсо, Мората.

"Лестер": Шмайхель, Амарти, Драгович, Магуайр, Чилвелл, Махрез, Джеймс (Иборра, 90), Ндиди, Окадзаки (Фукс, 73), Олбрайтон, Варди (Грэй, 82).

Предупреждения: Джеймс, 18. Канте, 56. Окадзаки, 61. Чилвелл, 63. Мората, 87.

Удаление: Чилвелл (Лестер), 68.

Судья: Джоунс.

13 января. Лондон. Стадион "Стэмфорд Бридж".